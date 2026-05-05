Un evento speciale si svolge al planetario con l’obiettivo di trasformare dati astronomici in suoni. L’iniziativa, intitolata Feeling the invisible Universe – Sentire l’Universo invisibile, offre ai visitatori un’esperienza immersiva che combina l’osservazione delle stelle con composizioni sonore basate su informazioni astronomiche. L’evento mira a far conoscere l’universo attraverso un approccio sensoriale diverso, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e innovativo.

Cosa: L’evento speciale Feeling the invisible Universe – Sentire l’Universo invisibile, un’esperienza immersiva che traduce i dati astronomici in composizioni sonore.. Dove e Quando: Planetario di Roma, presso il Museo della Civiltà Romana, giovedì 7 maggio alle ore 21:00.. Perché: Per scoprire un modo rivoluzionario di percepire il cosmo, ascoltando la “voce” delle stelle e delle galassie grazie alla presenza straordinaria di un’esperta della NASA.. L’Arte della Sonificazione e il Cosmo Segreto. La Giornata Internazionale dei Planetari rappresenta un’occasione privilegiata per avvicinare il grande pubblico alle meraviglie dello spazio profondo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sentire l’Universo: Suoni Stellari al Planetario

IL SUONO DELL'UNIVERSO con Corrado Malanga e Gabriele Boracchi

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