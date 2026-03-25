Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, giunta alla sua settima edizione. In questa occasione, il Planetario Metropolitano di Reggio Calabria organizza un evento intitolato “Astronomia e Cosmologia” che si svolge nella sua sede. La data segna alcuni studiosi come l'inizio del viaggio ultraterreno descritto nella Divina Commedia.

Il 25 marzo, la data che alcuni studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, giunta alla sua settima edizione, a cui il Planetario Metropolitano di Reggio Calabria aderisce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Dantedì al Planetario con “Astronomia e Cosmologia" nella sua opera

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