Visioni e suoni spazializzati in una cupola immersiva per scoprire l’universo di De Simone

Sexto 'Nplugged presenta “Una lunghissima ombra”, un evento in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, dedicato all’universo artistico di Andrea Laszlo De Simone. L’installazione offre visioni e suoni spazializzati all’interno di una cupola immersiva, creando un’esperienza multisensoriale che supera le tradizionali esibizioni musicali. Dopo un recente appuntamento con Audioforum, l’evento si configura come un’immersione totale nel mondo del cantautore e polistrumentista.

Più che una semplice installazione. Un'esperienza che va oltre il disco. Dopo un nuovo appuntamento con Audioforum, il cui focus stavolta era sul cantautore e polistrumentista Andrea Laszlo De Simone, Sexto 'Nplugged annuncia "Una lunghissima ombra" in calendario sabato 18 e domenica 19 aprile al Capitol di Pordenone. All'interno della cupola geodetica il suono si espande tridimensionalmente, avvolge e circonda il pubblico, mentre le immagini scorrono in dialogo con la musica, trasformando l'ascolto in attraversamento sensoriale. È un invito a ritrovarsi in un luogo fisico per condividere un momento che resta, allo stesso tempo, intimo e collettivo.

