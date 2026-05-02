Vigor Senigallia | l’ultima sfida a Pomezia per il sogno playoff
La Vigor Senigallia si prepara per l’ultima partita della stagione, con l’obiettivo di conquistare un posto nei playoff. La gara si svolgerà a Pomezia, dove i rossoblu affronteranno la squadra locale in una sfida decisiva. La squadra senigalliese cerca di superare il trauma del gol subito nel precedente incontro contro il Chieti, mentre gli avversari puntano sulla loro tattica dell’UniPomezia per mettere in difficoltà gli ospiti.
? Cosa scoprirai Come può la Vigor superare il trauma del gol subito dal Chieti?. Quale fattore tattico dell'UniPomezia metterà in crisi i rossoblu?. Perché la mancanza di pubblico a Pomezia influenzerà il ritmo partita?. Quanto resta della possibilità matematica di Tonelli di raggiungere i playoff?.? In Breve Partita domenica alle 15.00 al campo del Comunale di Pomezia a porte chiuse.. Il centrocampista Tonelli nato nel 1991 analizza la sconfitta subita contro il Chieti.. L'UniPomezia affronta l'ultima giornata avendo già raggiunto i propri obiettivi stagionali.. La sfida rappresenta la trentaquattresima uscita della stagione regolare del girone F.🔗 Leggi su Ameve.eu
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