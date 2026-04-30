Senigallia vigilessa promossa a funzionario | scattano due ricorsi a Mattarella

A Senigallia, due dipendenti della Polizia locale hanno presentato ricorsi al Presidente della Repubblica riguardo a un avanzamento di carriera che ritengono non sia stato gestito correttamente. La vicenda riguarda una vigilessa che è stata promossa a funzionario, scatenando le proteste di alcuni colleghi. Le richieste di intervento sono state fatte ufficialmente e sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

SENIGALLIA - Due ricorsi al Presidente della Repubblica presentati da altrettanti dipendenti della Polizia locale per un avanzamento di carriera contestato. Il Comune di Senigallia nei mesi scorsi aveva avviato un bando, concluso a dicembre, per una selezione interna che ha permesso a una dipendente di diventare funzionario. I dubbi La modalità di svolgimento della selezione ha fatto emergere dubbi scaturiti nel contenzioso. La funzione pubblica Cgil Ancona ha, infatti, richiesto gli atti della procedura, nei quali però non è chiaro come siano stati valorizzati i titoli di studio e le competenze professionali acquisite. «Riteniamo ci siano delle incongruenze tra quanto previsto dal bando e quanto avvenuto con la selezione - dichiara Barbara Blasi, della segreteria provinciale Fp Cgil - nonché nella conseguente graduatoria finale».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Senigallia, vigilessa promossa a funzionario: scattano due ricorsi a Mattarella Notizie correlate Scattano i dazi al 10%, incubo ricorsi negli Usa. La Ue segue l’Italia: sì alla linea del dialogoSono scattati ufficialmente i nuovi dazi al 10% rilanciati dal presidente Usa Donald Trump (foto) dopo la bocciatura della Corte suprema. Concorsi al Comune di Foggia, i risultati delle prove scritte per 'Funzionario Contabile' e 'Funzionario Avvocato'Gli esiti delle procedure concorsuali, con invito alla partecipazione alle prove orali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Foggia,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Senigallia, vigilessa promossa a funzionario: scattano due ricorsi a Mattarella; Senigallia, Leonardo Calcina suicida a 15 anni. lo spettro dei bulli. Il giudice: Riaprite le indagini. Vocale WhatsApp sotto verifica. Senigallia, vigilessa promossa a funzionario: scattano due ricorsi a MattarellaSENIGALLIA - Due ricorsi al Presidente della Repubblica presentati da altrettanti dipendenti della Polizia locale per un avanzamento di carriera contestato. Il Comune di Senigallia nei mesi ... corriereadriatico.it Senigallia, dall’incidente scopre che l’anziana è sola: agente la porta a casa e le porta la spesaSENIGALLIA - Il telefono squilla nella centrale operativa della Polizia locale. Un incidente. Ordinaria amministrazione per la pattuglia che raggiunge il luogo indicato. Un’anziana, poco più che ... corriereadriatico.it Luca Angeloni: "La Senigallia che ho in mente è giusta, libera e innamorata." Sono Luca Angeloni, ho 62 anni, sarò in pensione dopo 43 anni di lavoro nel settore privato. Sono iscritto a Possibile, di cui sono portavoce del Comitato di Senigallia dedicato a - facebook.com facebook Coming soon! Prossimo weekend tutti a Senigallia!! Rock e Harley faranno da colonna sonora, tutte le sere concerti e DjSet pazzeschi! @harleydavidson @senigalliaweb #Springrally #Harleydavidson #liveshow #Senigallia x.com