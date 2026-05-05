A Senigallia, il sindaco ha annunciato interventi per migliorare la sicurezza e creare nuovi spazi dedicati ai giovani. Sono previste iniziative che coinvolgono la Polizia di Stato per prevenire situazioni di degrado urbano. Contestualmente, sono stati pianificati spazi pubblici destinati ai giovani, con l’obiettivo di offrire alternative di svago e socializzazione. La strategia mira a combinare interventi di ordine pubblico con la creazione di aree dedicate ai più giovani.

? Cosa scoprirai Come può l'esperienza della Polizia di Stato prevenire il degrado?. Quali nuovi spazi verranno creati per i giovani di Senigallia?. Come funzionerà la Cabina di Regia tra Comune e scuole?. Perché il controllo sociale deve integrare le forze dell'ordine?.? In Breve Molinelli sostiene la lista di Massimo Olivetti per le elezioni del 24 e 25 maggio.. Proposta Cabina di Regia tra Comune, scuole, parrocchie e Forze dell'Ordine locali.. Focus su prevenzione cyberbullismo, sicurezza stradale e contrasto all'abuso di sostanze nei quartieri.. Esperienza quarantennale del candidato nella Polizia di Stato applicata alla gestione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, Molinelli punta su sicurezza e nuovi spazi per i giovani

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