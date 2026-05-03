Senigallia | nuovi spazi e strumenti per La Fabbrica dei Sogni

A Senigallia sono stati realizzati nuovi spazi e strumenti per La Fabbrica dei Sogni, un progetto dedicato ai giovani. I laboratori avranno una cucina rinnovata, che consentirà ai ragazzi di sperimentare nuove attività. Il finanziamento del progetto è stato garantito da alcune aziende locali, che hanno contribuito alla sua realizzazione. I lavori sono stati completati recentemente, offrendo ora ambienti aggiornati e funzionali per i partecipanti.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i laboratori per i ragazzi con la nuova cucina?. Chi sono le aziende locali che hanno finanziato il progetto?. Quali interventi strutturali hanno trasformato lo spazio di Via Cellini?. Come influirà questo nuovo centro sulle attività estive della comunità?.? In Breve Inaugurazione avvenuta il 26 aprile presso la sede di Via Cellini 13.. Nuovo angolo cucina e arredi per laboratori pratici e momenti conviviali.. Copertura gazebo realizzata dall'impresa Subissati per garantire spazi esterni protetti.. Sostegno economico di aziende come King S.p.a., Sica, Ethica e BCC di Fano.. Il 26 aprile scorso, gli spazi ricreativi di Via Cellini 13 a Senigallia hanno ricevuto un importante rinnovamento grazie al sostegno del Rotary Club e di una vasta rete di sostenitori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: nuovi spazi e strumenti per La Fabbrica dei Sogni Notizie correlate Leggi anche: Spazi confiscati, sogni concreti: il difficile ritorno dei beni alla comunità Meta e la supervisione dell’IA: nuovi strumenti per la sicurezza dei minoriImpedire agli adolescenti di utilizzare l’intelligenza artificiale può essere controproducente sotto diversi aspetti. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: M5S Senigallia: Il Comune diventa una casa di vetro; Senigallia, palazzina delle emergenze in ritardo: la scadenza di giugno è un miraggio; European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; Anpi Senigallia sul 25 aprile, Schiaffo dal Comune, ma noi festeggeremo. Da periferie a nuovi poli: partecipazione e confronto al centro dell’incontro di ValloneSi è svolta venerdì 24 aprile, presso il Circolo Arci Vallone, l’iniziativa pubblica dal titolo Da periferie a nuovi poli: il futuro delle frazioni, promossa dal Partito Democratico nell’ambito degl ... senigallianotizie.it Senigallia candidata a Capitale Italiana della Cultura: la proposta di Massimo Bello per la città https://vivere.me/gJS1-f - facebook.com facebook Sicurezza stradale, sette patenti ritirate tra 25 e 26 aprile a Senigallia e Numana. 18enne in stato d'ebbrezza, niente licenza fino a 21 anni. Raffica di multe #ANSAmotori #ANSA x.com