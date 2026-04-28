Molinelli punta su sicurezza e nuovi ponti | la sfida per Senigallia

Il candidato alle elezioni amministrative di Senigallia, Paolo Molinelli, ha annunciato un nuovo programma che include interventi sulla sicurezza e la realizzazione di nuovi ponti. La campagna elettorale si concentra su questi temi principali e si svolge in vista del voto previsto per il 24 maggio. La presentazione ufficiale del programma è avvenuta nelle scorse settimane e ha coinvolto diverse tappe pubbliche.

? Cosa sapere Paolo Molinelli presenta il programma per le amministrative di Senigallia del 24 maggio.. Il candidato propone quattro progetti alternativi per il Ponte Garibaldi al Ministero Infrastrutture.. In vista delle prossime amministrative del 24 e 25 maggio, il candidato alla lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Massimo Olivetti, Paolo Molinelli, ha delineato un programma incentrato sulla gestione della viabilità, la sicurezza stradale e il potenziamento della Protezione Civile per Senigallia. Il profilo del candidato si snoda attraverso quarant’anni di servizio presso la Polizia di Stato, durante i quali ha ricoperto ruoli di comando e responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molinelli punta su sicurezza e nuovi ponti: la sfida per Senigallia Notizie correlate Senigallia, la sfida di Romano: il centrosinistra punta sulla nuova unioneLa sfida per il governo di Senigallia si entra nel vivo con il centrosinistra che punta a ricompattare le proprie forze in vista del voto previsto... "Ponti comunali, nuovi controlli per valutare la sicurezza"Lo stato della sicurezza dei ponti è stato illustrato dall’assessore ai lavori pubblici, mobilità e sport Christian Castorri nella risposta a...