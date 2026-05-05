Senigallia il nuovo travel lift sotto la lente di ANAC e Corte dei Conti

A Senigallia, il nuovo travel lift è al centro di un’attenta verifica da parte dell’ANAC e della Corte dei Conti. Le autorità stanno analizzando le modalità con cui è stato acquistato, in particolare per capire come siano stati gestiti i criteri di gara pubblica e se siano stati rispettati i limiti europei previsti. L’indagine si concentra sui passaggi che hanno portato all’affidamento e alle procedure adottate.

?? Cosa scoprirai Perché l'acquisto del travel lift è finito sotto indagine ANAC? Come è stato evitato il limite europeo per la gara pubblica? Chi ha deciso di acquistare un macchinario con capacità identica? Quali conseguenze avranno i controlli della Corte dei Conti sul porto??? In Breve L'acquisto del travel lift da 138.000 euro è stato diviso in due determine. La seconda determina del 9 maggio 2024 ammonta a 44.579,52 euro per servizi tecnici. Il candidato Mauro Rognoli critica l&#x .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il nuovo travel lift sotto la lente di ANAC e Corte dei Conti Notizie correlate Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei conti apre un'istruttoria sui fondi: "Spese sotto la lente"Il procuratore Evangelista annuncia l'istruttoria sui fondi dei Giochi 2026: tutto dipenderà dalla decisione della Consulta sulla natura della... Cabinovia sotto la lente della Corte dei conti: "Le azioni della magistratura non si commentano"“La nostra posizione, coerentemente con quanto diciamo anche in relazione alla riforma della giustizia, è che non si commentano e anzi si rispettano...