Cabinovia sotto la lente della Corte dei conti | Le azioni della magistratura non si commentano

La Corte dei conti sta esaminando una cabinovia, mentre un rappresentante della magistratura ha dichiarato che le azioni della magistratura non si commentano e vanno rispettate. La posizione ufficiale ribadisce che non si intende discutere pubblicamente le decisioni prese, mantenendo un atteggiamento di rispetto nei confronti degli organi giudiziari. La questione è al centro di discussioni pubbliche e giudiziarie.

"La nostra posizione, coerentemente con quanto diciamo anche in relazione alla riforma della giustizia, è che non si commentano e anzi si rispettano le azioni della magistratura. Chi spera che Forza Italia farà il gioco del Partito democratico o di altri si sbaglia". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Alberto Polacco, in merito alle dichiarazioni del nuovo procuratore della Corte dei conti che nella serata di ieri 5 marzo ha annunciato la presenza della lente della magistratura sul progetto della cabinovia urbana e che hanno provocato la soddisfazione da parte del popolo del no. Alla luce anche dei recenti mal di...