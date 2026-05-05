Senigallia contro Cecina | il PalaPanzini chiama i giovani per la rimonta

A Senigallia, il PalaPanzini si prepara ad accogliere una partita tra le squadre locali e quelle di Cecina, con i giovani protagonisti sul parquet. La sfida è quella di recuperare un vantaggio di undici punti, mentre gli arbitri designati sono stati annunciati e si apprestano a gestire la tensione in campo. La gara si svolge in un contesto di grande attesa da parte del pubblico e delle squadre coinvolte.

? Cosa scoprirai Come può il settore giovanile ribaltare l'undici punti di svantaggio?. Chi sono gli arbitri che gestiranno la tensione al PalaPanzini?. Cosa accadrà all'orario della prossima partita in caso di vittoria?. Perché la sconfitta mercoledì chiuderebbe definitivamente la stagione senigallese?.? In Breve Appello per oltre 200 giovani atleti del settore per sostenere la squadra al PalaPanzini.. Ingresso ridotto previsto per i genitori che accompagnano i ragazzi al palazzetto.. Arbitri Galieri di Campobasso e Di Carlo dell'Aquila gestiranno la sfida decisiva.. In caso di vittoria mercoledì la sfida conclusiva a Cecina sarà domenica alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia contro Cecina: il PalaPanzini chiama i giovani per la rimonta Notizie correlate Cecina e Senigallia: sfida decisiva per il salto di categoria? Cosa sapere Cecina e Goldengas Senigallia si affrontano negli ottavi di finale il 3 maggio. Senigallia, rimonta epica da 0-2: la pallavolo conquista il primato? Cosa scoprirai Come hanno fatto i neroazzurri a ribaltare due set pesanti? Chi ha cambiato l'inerzia della partita dalla panchina? Quanto distacco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Goldengas pronta a dire la sua a Cecina; Verodol Tuscopharm Basket Cecina 79 Pallacenstro Senigallia 68 (23 – 10, 15 – 17, 21 – 16, 20 - 25); Basket: Goldengas sconfitta a Cecina, ora il PalaPanzini chiama a raccolta per gli ottavi di finale; Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, via ai play-off. La Goldengas Senigallia si gioca tutto in casa contro il CecinaSi gioca mercoledì sera 6 maggio alle ore 20.30 al PalaPanzini la gara di ritorno degli ottavi di finale dei play-off di B Interregionale, tra il Cecina, che domenica scorsa ha vinto in casa gara 1 79 ... senigallianotizie.it La Goldengas pronta a dire la sua a CecinaLa Goldengas Senigallia inizia oggi con la gara 1 in trasferta a Cecina contro la locale formazione i playoff per la promozione in serie B Nazionale. Torna un appuntamento fisso per la società senigal ... ilrestodelcarlino.it Oggi Senigallia festeggia il suo patrono, e La Lampara festeggia con voi Apertura straordinaria stasera per l'occasione, 10% di sconto su tutta la cena Un motivo in più per sedersi sul Lungomare e brindare alla città. Info e prenotazioni 324 84 13 7 - facebook.com facebook