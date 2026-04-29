Cecina e Senigallia | sfida decisiva per il salto di categoria
Il 3 maggio si gioca una sfida tra Cecina e Goldengas Senigallia negli ottavi di finale di una competizione di basket. La serie si svolge al meglio delle tre partite e deciderà quale delle due squadre accederà ai quarti di finale. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe, con la promozione di categoria in palio. La prima sfida si svolge in casa di Cecina, con la seconda prevista in trasferta.
? Cosa sapere Cecina e Goldengas Senigallia si affrontano negli ottavi di finale il 3 maggio.. La serie al meglio delle tre partite decide la promozione di categoria.. Domenica 3 maggio alle ore 18, il campo di Cecina ospiterà la prima sfida degli ottavi di finale dei play-off promozione tra Cecina e Goldengas Senigallia. Il percorso verso l’ascesa si fa serrato. Le due squadre si affrontano in una serie che vede come primo appuntamento la sfida in casa di Cecina, prevista per la domenica pomeriggio del 3 maggio. Se le ostative dovessero prolungarsi, il calendario prevede un secondo scontro mercoledì 6 maggio alle ore 20.30, questa volta sul parquet di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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