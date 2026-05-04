Senigallia rimonta epica da 0-2 | la pallavolo conquista il primato

Nel match di pallavolo a Senigallia, la squadra di casa ha compiuto una rimonta sorprendente, recuperando due set consecutivi dopo essere stata sotto 0-2. I giocatori sono riusciti a cambiare l’andamento della partita grazie a una serie di scelte tattiche e a un cambio di ritmo in corso d’opera. Dal bordo campo sono arrivate anche decisioni che hanno influenzato l’inerzia complessiva dell’incontro, portando la squadra al primato in classifica.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i neroazzurri a ribaltare due set pesanti?. Chi ha cambiato l'inerzia della partita dalla panchina?. Quanto distacco ha creato la Senigallia sulla seconda classificata?. Quando si giocherà la sfida per il doppio trofeo?.? In Breve Rimonta da 0-2 con parziali 22-25, 19-25 e 14-16 contro la seconda classificata.. Record stagionale di 24 vittorie su 26 partite con soli due ko totali.. Coach Francesco Fini, Romano Masciarelli e Simone Barocci guidano il gruppo neroazzurro.. Sfida per la Supercoppa contro la Lucrezia prevista per domenica 10 maggio.. L’US Pallavolo Senigallia conquista il primato in classifica dopo una rimonta incredibile contro la seconda classificata, chiudendo il campionato con un distacco di 9 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, rimonta epica da 0-2: la pallavolo conquista il primato Notizie correlate Futura U19: da 0-2 a 10-6, la rimonta epicaLa Cadi Antincendi Futura Under 19 ha confermato la sua dominanza assoluta nel calcio a 5 calabrese, imponendosi contro la Blingink Soverato con un... Nadalini: da terzo ad argento, la rimonta epica ai MondialiMontreal, sabato 14 marzo 2026: Thomas Nadalini ha appena trasformato il terzo posto in argento grazie alla squalifica dell’australiano Brendan Corey.