Garlasco Sempio non risponderà durante l’interrogatorio a Pavia | la scelta motivata dai suoi avvocati

L’indagato per il delitto di Garlasco non risponderà durante l’interrogatorio programmato a Pavia. La decisione è stata comunicata dai suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che hanno spiegato che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandosi di chiedere successivamente di procedere con l’interrogatorio. La scelta è stata motivata dai legali prima dell’appuntamento con le autorità.

La nota degli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, legali dell’indagato per il delitto di Garlasco, alla vigilia dell’interrogatorio: “Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente di procedere a detto incombente dopo i predetti atti”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio per l’interrogatorio. L’anno scorso non si presentòGarlasco (Pavia), 29 aprile 2026 – Alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato in questo nuovo... Caso Garlasco, Sempio convocato in procura per interrogatorioLa Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio, indagato per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma valuterà se rispondere o no; Garlasco, Andrea Sempio cosa farà ora? Il dilemma: non rispondere o affrontare l'interrogatorio. La prova regina che potrebbe incastrarlo. Garlasco, difesa Sempio: «Domani non risponderà al pm di Pavia»Garlasco, la nuova inchiesta Davanti ai pm di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i pm sentiranno anche ... ilmattino.it Garlasco, Sempio non risponderà durante l’interrogatorio a Pavia: la scelta motivata dai suoi avvocatiAndrea Sempio domani 5 maggio non risponderà alle domande dei pm durante l'interrogatorio in Procura a Pavia dove è stato convocato prima delle chiusura delle indagini nei suoi confronti che lo vedono ... fanpage.it Sky tg24. . Dopo 19 anni dal delitto di Garlasco, le indagini sulla morte di Chiara Poggi hanno portato alla riapertura del caso nella quale Andrea Sempio risulta indagato per omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. Diletta Giuffida, ospite a Timeline di Mo - facebook.com facebook Garlasco, ore decisive: oggi convocate le cugine Cappa e domani faccia a faccia con Marco Poggi x.com