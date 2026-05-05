Sempio a sorpresa | cosa farà all' interrogatorio Arriva l' incarico allo psicoterapeuta

Andrea Sempio, coinvolto nel procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato domani in Procura a Pavia per un interrogatorio. Tuttavia, ha annunciato che intende esercitare il diritto di non rispondere alle domande. Nel frattempo, è stato affidato un incarico a uno psicoterapeuta, che lo seguirà anche durante le fasi processuali. La convocazione si inserisce in un procedimento ancora aperto e senza una conclusione definitiva.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I legali si riservano di chiedere loro l'interrogatorio dopo la chiusura dell'inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indagini "non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo". La difesa di Sempio ha inoltre conferito incarico a "uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica, tramite sottoposizione ai canonici test usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sempio a sorpresa: cosa farà all'interrogatorio. Arriva l'incarico allo psicoterapeuta Notizie correlate Garlasco, convocazione a sorpresa per Andrea Sempio: interrogatorio decisivo prima della chiusura indaginiAndrea Sempio , indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco , è stato convocato a sorpresa dalla procura di Pavia per un... Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini; Garlasco, Sempio cosa farà il 6 maggio? Ecco le carte della difesa: Deciderà il giorno prima se rispondere ai pm; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura. Garlasco, la decisione di Sempio: cosa farà all'interrogatorio. L'incarico allo psicoterapeutaAndrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, ... iltempo.it Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indaginiNuova convocazione per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Il 6 maggio l'interrogatorio chiave che si terrà a Pavia ... virgilio.it Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Li - facebook.com facebook La nuova inchiesta che coinvolge Sempio e i tormenti dei Poggi: “Ricostruzione fantasiosa” x.com