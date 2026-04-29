Garlasco convocazione a sorpresa per Andrea Sempio | interrogatorio decisivo prima della chiusura indagini

Andrea Sempio, indagato nel procedimento riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla procura di Pavia per un interrogatorio che si terrà il 6 maggio. La convocazione arriva a sorpresa e si colloca a pochi giorni dalla conclusione delle indagini in corso. La convocazione ha carattere di urgenza e rappresenta un passaggio importante nel procedimento penale in corso.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco, è stato convocato a sorpresa dalla procura di Pavia per un interrogatorio fissato il 6 maggio, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini. Si tratta di un passaggio cruciale: un anno fa Sempio non si presentò all’interrogatorio, con i suoi legali che sollevarono un vizio formale legato alla mancata indicazione dell’ accompagnamento coatto, facendo saltare l’audizione. Il pm: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo" La Procura di Pavia, nell’invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l’amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Garlasco, convocazione a sorpresa per Andrea Sempio: interrogatorio decisivo prima della chiusura indagini Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio: l’interrogatorio prima della chiusura delle indagini Panoramica sull’argomento Si parla di: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini. Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Sarà l'occasione per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura definitiva delle ... ilmattino.it Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura: chiamata a sorpresa per il 6 maggio (un anno fa non si era presentato)La nuova richiesta di interrogatorio a pochi giorni dall’imminente chiusura delle indagini. Il nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi non è mai stato sentito: il 20 maggio 2025 i suoi legali avev ... milano.corriere.it