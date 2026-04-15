Le semifinali di Champions League sono state definite con le vittorie di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che si affronteranno in una delle sfide, e Atletico Madrid contro Arsenal nell'altra. Tra due settimane si disputeranno le partite di andata, mentre i quarti di finale sono stati caratterizzati da alcune sorprese, tra cui l’eliminazione di Real Madrid e Sporting Lisbona. La competizione continua a regalare emozioni e risultati inaspettati.

Cala il sipario sui quarti di finale di Champions League. La due giorni europea ha emesso i verdetti e non sono mancate le sorprese con Real Madrid e Sporting Lisbona che sono state estromesse dalla massima competizione europea. A sorridere sono Bayern Monaco e Arsenal che hanno raggiunto rispettivamente Psg (che aveva eliminato il Liverpool) e Atletico Madrid (che ha sconfitto il Barcellona) nelle semifinali. Come sono andati i quarti di finale Il Bayern Monaco raggiunge la semifinale vincendo una gara entusiasmante contro il Real Madrid: dopo un primo tempo emozionante contraddistinto da cinque reti, i ragazzi di Kompany la spuntano solo nel finale con Diaz e Olise.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Champions League, Bayern-Psg e Atletico Madrid-Arsenal sono le semifinali. Tra due settimane l'andata: il programma

CHAMPIONS LEAGUE QUARTER FINAL [SECOND LEG] PREDICTIONS & TIPS | WHO WILL MAKE THE SEMI FINAL!

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