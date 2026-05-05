Sembra una Ferrari ma è una Toyota | smascherata clamorosa contraffazione a Catanzaro

Da ilsole24ore.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro, un'auto pubblicizzata come una Ferrari e esposta in un salone si è rivelata essere una Toyota modificata. La vettura contraffatta presentava stemmi e dettagli estetici che imitavano il modello originale, ma in realtà si trattava di una vettura di marca diversa. La scoperta è avvenuta durante un controllo condotto dalle autorità, che hanno smascherato la frode e sequestrato il veicolo.

La Ferrari in vendita, pubblicizzata online e esposta in un salone era un falso. Ossia una Toyota contraffata, con tanto di stemmi applicati e cofano simile a quello del modello originale prodotto tra il 1994 e il 1999. Per questo motivo i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui è stato disposto lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati sull’autovettura per renderla del tutto simile all’originale. A scoprire il tutto, sono stati i militari della Guardia di finanza con una “semplice verifica ottenuta consultando la banca dati delle targhe”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

sembra una ferrari ma 232 una toyota smascherata clamorosa contraffazione a catanzaro
© Ilsole24ore.com - Sembra una Ferrari ma è una Toyota: smascherata clamorosa contraffazione a Catanzaro

Notizie correlate

Leggi anche: Sembra una Ferrari ma è una Toyota, la truffa online scoperta a Catanzaro

Vendono Ferrari F355 GTS ma in realtà è una Toyota ricostruita: scoperta dai finanzieri nell’autosalone a CatanzaroL’auto era stata trasformata sia nella carrozzeria sia negli accessori esterni e interni, compreso l’immancabile stemma del cavallino, e messa in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sembra una Ferrari ma è una Toyota, la truffa scoperta dalle fiamme gialle a Catanzaro: denunciato il proprietario; Ferrari ha reso la Purosangue più cattiva: il V12 di famiglia sembra un po' meno familiare; Provò a vendere una finta Ferrari da sogno: condanna per il caso della falsa 250 GTO; Ferrari Purosangue Handling Speciale: la quattro porte di Maranello tira fuori gli artigli.

sembra una ferrari maCatanzaro – Finta Ferrari messa in vendita come originale: smontata pezzo per pezzo davanti ai finanzieriL'auto, in realtà una Toyota truccata, è stata subito intercettata dalla Finanza CATANZARO - Un’auto trasformata per sembrare una Ferrari di lusso, pubbl ... etrurianews.it

sembra una ferrari maSembra una Ferrari ma è una Toyota, la truffa scoperta dalle fiamme gialle a Catanzaro: denunciato il proprietario(LaPresse) I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari Spa, hanno eseguito su mandato del Tribunale di Catanzaro lo ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.