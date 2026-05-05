A Catanzaro, un'auto pubblicizzata come una Ferrari e esposta in un salone si è rivelata essere una Toyota modificata. La vettura contraffatta presentava stemmi e dettagli estetici che imitavano il modello originale, ma in realtà si trattava di una vettura di marca diversa. La scoperta è avvenuta durante un controllo condotto dalle autorità, che hanno smascherato la frode e sequestrato il veicolo.

La Ferrari in vendita, pubblicizzata online e esposta in un salone era un falso. Ossia una Toyota contraffata, con tanto di stemmi applicati e cofano simile a quello del modello originale prodotto tra il 1994 e il 1999. Per questo motivo i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui è stato disposto lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati sull’autovettura per renderla del tutto simile all’originale. A scoprire il tutto, sono stati i militari della Guardia di finanza con una “semplice verifica ottenuta consultando la banca dati delle targhe”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sembra una Ferrari ma è una Toyota: smascherata clamorosa contraffazione a Catanzaro

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