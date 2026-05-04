Vendono Ferrari F355 GTS ma in realtà è una Toyota ricostruita | scoperta dai finanzieri nell'autosalone a Catanzaro

Nell’autosalone di Catanzaro, le forze finanziarie hanno scoperto un’auto venduta come Ferrari F355 GTS, ma in realtà si trattava di una Toyota ricostruita. L’auto era stata modificata sia nella carrozzeria che negli accessori esterni e interni, compreso lo stemma del cavallino. La vettura veniva pubblicizzata online e venduta come un modello di lusso, anche se i controlli hanno confermato la sua vera identità.

L’auto era stata trasformata sia nella carrozzeria sia negli accessori esterni e interni, compreso l’immancabile stemma del cavallino, e messa in vendita in un autosalone di Catanzaro pubblicizzandola anche sul web come una Ferrari F355GTS rossa fiammante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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