A Catanzaro è stata scoperta una truffa online in cui un’auto di proprietà locale, una Toyota, è stata modificata e presentata come una Ferrari F355. L’auto è stata pubblicizzata sui siti internet, attirando potenziali acquirenti che si sono imbattuti in annunci con foto e descrizioni che la facevano sembrare una vettura di lusso. La vicenda ha portato all'apertura di un’indagine da parte delle autorità competenti.

Una Toyota è stata trasformata in una Ferrari F355. L’auto sarebbe stata anche pubblicizzata sul web. Il proprietario è stato rinviato a giudizio per contraffazione È proprio vero che a volte si ha il potere di esaudire i desideri, come la zucca di Cenerentola che diventa una carrozza. E nella vita reale potrebbe accadere conuna Toyota che si trasforma in una Ferrari F355 Gts. Ebbene sì, è a Catanzaro che all’interno di un autosalone è stata sequestrata un’auto marchiata Giappone ma trasformata inun modello del Cavallino rampante che veniva prodotto dal 1994 al 1999. Secondo quanto ricostruito, per rendere l’automobile vendibile come una vera Ferrari,alcune delle parti dell’utilitaria sarebbero state sostituite con dei componenti probabilmente contraffatti della nota azienda di auto di lusso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sembra una Ferrari ma è una Toyota, la truffa online scoperta a Catanzaro

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