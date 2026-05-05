Selvazzano Dentro | bilancio in avanzo e spesa fissa ai minimi storici

Il Comune di Selvazzano Dentro ha approvato il bilancio con un avanzo di circa 867.195 euro, destinato a specifici interventi e investimenti. La spesa corrente, invece, si è ridotta ai livelli più bassi mai registrati, attestandosi su valori inferiori rispetto agli anni precedenti. Questi dati sono stati presentati durante la seduta consiliare, con dettagli sulle modalità di impiego delle risorse e sui parametri di contenimento della spesa pubblica.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati gli 867.195 euro dell'avanzo di bilancio?. Perché la spesa fissa è scesa ai minimi storici?. Come influirà il recupero IMU sui servizi per i cittadini?. Quali nuovi fondi arriveranno alle famiglie e alle scuole?.? In Breve Riscossione IMU cresciuta dell'84% con recupero di 170mila euro grazie a nuovi agenti.. Spesa per politiche sociali aumentata di 425mila euro e istruzione di 200mila euro.. Manutenzione verde e decoro urbano finanziata con 540mila euro per il territorio.. Riscossione mensa scolastica raggiunta al 96% con margini d'errore scesi al 3,38%.. Il bilancio di gestione 2025 di Selvazzano Dentro approda in Consiglio comunale con un avanzo di 867.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Selvazzano Dentro: bilancio in avanzo e spesa fissa ai minimi storici Notizie correlate Modena sotto assedio: la Polizia Stradale è ai minimi storici? Cosa sapere Solo 117 agenti della polizia stradale garantiscono la sicurezza sul territorio di Modena. Champions League, il Bayern umilia l’Atalanta: finisce 1-6, Italia ai minimi storiciL’Atalanta non ha retto l’urto contro il Bayern Monaco in Champions League: umiliazione storica dei bavaresi negli ottavi di finale Era rimasta solo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Avanzo da 867mila euro e riscossione all’85,8%: il bilancio torna a respirare; LA BOTTEGA DEL MOVIMENTO: crescere è un’avventura; Multata a 90 anni, un'ondata di solidarietà per Luigina: Sono commossa, ma aiutate anche gli altri anziani che non arrivano a fine mese. Avanzo da 867mila euro e riscossione all’85,8%: il bilancio torna a respirareA Selvazzano Dentro approvato il Rendiconto 2025, il primo interamente predisposto dall’amministrazione Piron: più margini di manovra, conti più solidi e maggiori risorse per sociale, scuola, giovani, ... padovaoggi.it Finotto Moda | Selvazzano Dentro - facebook.com facebook