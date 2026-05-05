Dopo appena due giorni di pausa, le squadre torneranno in campo questa sera per la seconda partita della serie tra Cento e Roseto, con inizio alle 20,30 alla Baltur Arena. La partita si presenta con un clima teso, in particolare per la difesa di Sella, che ha adottato un approccio molto rigido nei confronti di Harrison. Nel frattempo, Finelli ha richiesto un aumento delle tutele per i giocatori.

Appena 48 ore di riposo per le due squadre e questa sera è già tempo di gara 2 tra Cento e Roseto: palla a due alle 20,30 alla Baltur Arena. In gara 1 la Sella ha condotto per 35 minuti su 40, evitando anche un pericoloso finale punto a punto che contro una squadra che schiera il capocannoniere del campionato Harrison è sempre un motivo di preoccupazione. I biancorossi hanno approcciato bene l’incontro andando subito sul +7 nel primo quarto, poi nel secondo quarto Cento è andata in bonus troppo presto e la squadra di Finelli è stata brava a conquistare falli e ad andare tante volte in lunetta. Nella ripresa la Benedetto XIV ha provato a piazzare 2 break importanti: uno nel terzo quarto e uno ad inizio dell’ultima frazione di gioco, ma la Liofilchem è sempre stata in grado di replicare, portandosi a - 1 al 34’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, una serie a nervi tesi. Difesa dura su Harrison. Finelli chiede più tutela

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