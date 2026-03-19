In una giornata di marzo, i ciclisti che percorrono i viali di Firenze devono affrontare un percorso difficile a causa dei lavori in corso per la tramvia. Tra nervi tesi, caos e polvere, pedalare diventa un vero e proprio ostacolo, con deviazioni improvvise e un traffico incessante che rende ancora più complicato attraversare la città in bicicletta. La situazione si presenta come una sfida quotidiana per chi si sposta su due ruote.

Firenze, 19 marzo 2026 – La città si attraversa in bici come in uno slalom, tra ostacoli improvvisi, deviazioni forzate per via dei lavori che porteranno alla realizzazione della tramvia, e un traffico che non concede tregua. La nostra cronista lungo il tragitto percorso ogni giorno da centinaia di ciclisti In bici sui viali: lo slalom della paura dopo la tragedia. È il percorso che da piazza Ferrucci porta fino a piazza della Libertà, lungo i viali, lo stesso tratto che ogni giorno percorriamo insieme a decine di altri ciclisti e che oggi, dopo la morte di martedì di Alfredo Ceccarelli, travolto in bici da un mezzo pesante, è ancora di più un macigno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In sella alla bici nell’inferno dei viali di Firenze. Nervi tesi, caos e polvere: quando pedalare diventa una missione impossibile

Articoli correlati

Nervi tesi tra le due sponde dell’Atlantico: quando commercio e basi militari diventano leve di potereLa crisi tra Stati Uniti e Iran ha prodotto un effetto inatteso nella relazione transatlantica: una scelta militare locale si è trasformata in una...

Stack dating, quando cercare l’amore diventa quasi una missione quotidiana: ma funziona?Stack dating: è la tecnica di chi infila un appuntamento dopo l'altro, anche nello stesso giorno.

Contenuti utili per approfondire In sella alla bici nell'inferno dei...

Temi più discussi: In sella alla bici nell’inferno dei viali di Firenze. Nervi tesi, caos e polvere: quando pedalare diventa una missione impossibile; Galli lancia la sfida tra i cantieri di Firenze: L'assessore Giorgio venga in bici con me, facciamo una gara di ciclocross; Il folle traffico fiorentino adesso piange una vittima: incidente mortale in Viale Gramsci; Pedala, Firenze ti premia si rinnova: nuovi incentivi per chi usa la bicicletta per spostarsi in città.

In sella alla bici nell’inferno dei viali di Firenze. Nervi tesi, caos e polvere: quando pedalare diventa una missione impossibileDopo la morte del ciclista il test sul percorso da piazza della Libertà a piazza Ferrucci. Tra auto che sfiorano, ciclabili interrottei e attraversamenti ciechi: ecco la nostra prova ... lanazione.it

Ciclista muore nello scontro con un camionFIRENZE: Dopo l'impatto, l'uomo che viaggiava in sella alla bici è stato soccorso in condizioni critiche. E' deceduto durante la corsa verso l'ospedale ... toscanamedianews.it

Buona serata #firenze #firenzetoday #buonanotte - facebook.com facebook

A #Firenze, per carico/scarico materiali in via delle Pinzochere, giovedì 19 marzo dalle 9 alle 17 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via del Fico-largo Bargellini. #viabiliFI #IF x.com