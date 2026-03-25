Nella giornata di domenica si giocherà la finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, con inizio alle 15. Le squadre coinvolte si preparano per questa gara decisiva, mentre sono state annunciate le giocatrici convocate dall’Italia per affrontare la partita contro la nazionale francese nel torneo del Sei Nazioni.

La finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile si disputerà domenica 29 marzo alle ore 15.30, poi sarà la volta di pensare alla Nazionale: il Sei Nazioni delle azzurre inizierà sabato 11 aprile alle ore 13.25 allo Stade Des Alpes di Grenoble contro le padrone di casa della Francia. In vista del match, l’Italia si radunerà martedì 31 marzo al CPO Giulio Onesti di Roma: il CT Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle trenta azzurre convocate. Nella lista ci sono ben 5 esordienti assolute, ovvero Gaia Dosi, Chiara Cheli, Francesca Andreoli, Elettra Costantini e Rubina Grassi. L’Italia giocherà in Irlanda sabato 18 aprile alle ore 18.40, poi disputerà il primo match casalingo, ospitando sabato 25 aprile alle 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la Francia

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