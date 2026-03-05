Nonostante la sconfitta per 4 a 0 contro il Südtirol, la Reggiana si distingue per il suo atteggiamento in campo. Il gesto di fair play di Fumagalli ha attirato l’attenzione e ha fatto il giro d’Italia, portando i riflettori sulla squadra. I tifosi più delusi possono comunque riconoscere il comportamento corretto del team in una partita difficile.

Per i tifosi più avviliti sarà una magra consolazione, ma nonostante il 4 a 0 incassato dal Südtirol la Reggiana sta facendo un figurone a livello nazionale e non solo. Il merito è di Tommaso Fumagalli, l’attaccante granata che con il suo gesto di fair play nei confronti di un avversario si è conquistato gli elogi di tutto il mondo del calcio. Riavvolgiamo il nastro per i (pochi.) che ancora non sono al corrente dell’accaduto. È il minuto 66 e la Regia è sotto per uno a zero: Fumagalli va in pressing su Cragno, il portiere avversario, che si allunga il pallone e ne perde il controllo, alzando la mano per segnalare che qualcosa non va. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, l’unica gloria è il ’fair play’. Il gesto di Fumagalli fa il giro d’Italia

