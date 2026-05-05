Sedegliano scontro frontale tra auto | due feriti e l’elisoccorso

Nella mattina di oggi, in un incidente avvenuto a Sedegliano, due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto coinvolte. Un elicottero è stato chiamato per il trasferimento di uno dei feriti in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e non si conoscono i dettagli sulla dinamica.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i soccorritori a liberare i feriti dalle lamiere?. Cosa ha causato la perdita di controllo dei due conducenti?. Perché la carreggiata di via Silvio Pellico è così pericolosa?. Chi dovrà rispondere della dinamica che ha portato al ribaltamento?.? In Breve Scontro avvenuto martedì 5 maggio poco dopo le ore 8 in via Silvio Pellico.. Vigili del fuoco e personale 118 hanno estratto i feriti dalle lamiere.. Una vettura ribaltata nel campo agricolo ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.. Autorità indagano su errori di guida o guasti meccanici in via Silvio Pellico.. Due persone sono rimaste ferite in via Silvio Pellico a Sedegliano dopo un violento scontro tra due automobili avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sedegliano, scontro frontale tra auto: due feriti e l’elisoccorso Notizie correlate Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorsoScontro tra due treni regionali in Danimarca, a Kagerup, a circa 50 km a nord di Copenaghen: secondo la polizia e i servizi di emergenza locali, ci... Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso versoUn drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo. Panoramica sull’argomento Paura a Sedegliano: due auto si scontrano e finiscono fuori strada, una si ribalta | FOTOIncidente a Sedegliano sulla SP18: due auto fuori strada nei campi, una ribaltata. Due feriti, soccorsi sul posto. nordest24.it Incidente frontale tra due auto, una si rovescia su un campo: i passeggeri feriti intrappolati nell'abitacoloSEDEGLIANO (UDINE) - Schianto frontale fra due auto a Sedegliano: in due rimangono incastrati nell'abitacolo. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, ... ilgazzettino.it