Un incidente ferroviario si è verificato a Kagerup, in Danimarca, coinvolgendo due treni che si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’elisoccorso. Sono stati segnalati diversi feriti, di cui alcuni in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno gestendo le operazioni di soccorso. La linea ferroviaria è stata temporaneamente chiusa per le verifiche.

Scontro tra due treni regionali in Danimarca, a Kagerup, a circa 50 km a nord di Copenaghen: secondo la polizia e i servizi di emergenza locali, ci sarebbero diversi feriti. “Abbiamo ricevuto l’allarme esattamente alle 6.30 del mattino”, ha detto all’Afp Tim Simonsen, portavoce dei servizi di emergenza. “Si è trattato di una collisione frontale e ci sono feriti tra i passeggeri. Tutti i passeggeri sono stati evacuati dal treno”, ha aggiunto. I media riferiscono che le persone ferite sono una decina, ma al momento non ci sono notizie sulle loro condizioni. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorso

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