' Jazz time - Special show' viaggio nel jazz contemporaneo tra groove lirismo e interplay

Il 24 sera, nell’Aula Magna della Scuola di Musica Moderna - Amf di Ferrara, si terrà il concerto intitolato 'Jazz time - special show', parte della rassegna 'Tutte le direzioni in Winter&Springtime 2026'. L’evento inizierà alle 21 e presenterà un’interpretazione del jazz contemporaneo, con un focus su groove, lirismo e interplay tra i musicisti. La serata rappresenta la penultima del ciclo di eventi dedicati alla musica jazz.

Il puro jazz caratterizzerà la penultima serata di ‘Tutte le direzioni in Winter&Springtime 2026’. Il titolo dell’evento è 'Jazz time - special show' e si terrà nella serata del 24, nell’Aula Magna della Scuola di Musica Moderna - Amf di Ferrara, a partire dalle 21.30. Protagonisti saranno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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