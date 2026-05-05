Seconda blitz di Riolese e Porto Fuori

Nella seconda fase dei playoff in Seconda Categoria, i finali si sono conclusi con risultati inattesi nei due gironi di Ravenna. Le squadre che avevano terminato la stagione regolare in posizioni inferiori hanno conquistato le vittorie decisive, sorprendendo così gli appassionati e gli addetti ai lavori. Le partite si sono svolte senza variazioni rispetto al calendario stabilito e hanno portato all’eliminazione di alcune delle formazioni più quotate.

Finali dei playoff in Seconda Categoria decisamente sorprendenti, nei due gironi ravennati, con la vittoria delle squadre peggio classificate al termine della stagione regolare. Nel girone M, infatti, a Mezzano, la formazione locale – seconda nella regular season – è stata battuta 1-0 dalla Riolese a segno con un rigore di Tosi – capocannoniere del raggruppamento con 17 gol – dopo 8’ di gioco. Nel girone N, invece, larghissima vittoria del Porto Fuori che s’impone 4-0 a Fornace Zarattini, sfruttando la gran vena realizzativa di Lo Giudice, due volte in rete, dopo aver segnato anche in semifinale. In settimana verrà effettuato il sorteggio (integrale) per gli abbinamenti del turno regionale che potrebbe portare le squadre vittoriose direttamente in Prima Categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda, blitz di Riolese e Porto Fuori Notizie correlate Porto Cesareo, pescatori denunciati e 4mila ricci di mare salvati: i dettagli del blitzI Carabinieri hanno denunciato quattro soggetti a Porto Cesareo (Lecce) e hanno salvato 4. Blitz notturno: 6 locali sanzionati e 2 chiusi a Porto Torres? Cosa sapere Carabinieri sanzionano sei locali e chiudono due attività tra Porto Torres, Sorso e Sennori. Contenuti utili per approfondire Seconda, blitz di Riolese e Porto FuoriFinali dei playoff in Seconda Categoria decisamente sorprendenti, nei due gironi ravennati, con la vittoria delle squadre peggio classificate ... sport.quotidiano.net Finali di girone. Fornace-Porto Fuori . Mezzano-RioleseÈ tempo di finali di girone, nei playoff di Seconda: le 14 vincitrici si sfideranno domenica 10 per il turno regionale che varrà, presumibilmente, la promozione in Prima. Ma il primo passo è, ... ilrestodelcarlino.it