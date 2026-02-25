Porto Cesareo pescatori denunciati e 4mila ricci di mare salvati | i dettagli del blitz

I Carabinieri hanno denunciato quattro soggetti a Porto Cesareo (Lecce) e hanno salvato 4.000 esemplari di ricci di mare. I militari hanno scoperto una grave violazione delle norme sulla tutela ambientale. L’intervento, condotto nella mattinata di ieri, è stato finalizzato a contrastare la pesca illegale all’interno dell’Area Marina Protetta, con l’obiettivo di salvaguardare le risorse naturali e l’equilibrio dell’ecosistema. Operazione dei Carabinieri nella zona protetta Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione si è svolta nella Zona “C” dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. I militari della Stazione locale hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere comportamenti dannosi per l’ambiente marino. Quattro persone sorprese a pescare con bombole Durante i controlli, i Carabinieri hanno sorpreso quattro soggetti residenti nella zona mentre erano intenti a praticare pesca subacquea con l’ausilio di bombole. 🔗 Leggi su Virgilio.it

