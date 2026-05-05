Il Met Gala 2026 ha mostrato come un outfit in pelle possa risultare efficace in diverse occasioni. Le scelte di abbigliamento fatte dai partecipanti hanno incluso numerosi look in questo materiale, sottolineando la sua versatilità e appeal. La manifestazione ha attirato l’attenzione su diverse tendenze moda, con molte star che hanno optato per capi in pelle in diverse interpretazioni. Alcuni di questi outfit sono stati molto commentati sui social e sui media di settore.

Dopo un'edizione intitolata Superfine: Tailoring Black Style, con tanto di dress code Tailored for You che ha permesso al menswear di emergere in un'infinità di meravigliose declinazioni, per questo 2026 il Met Gala ha deciso di guardare direttamente al mondo dell'arte. Come anticipato, infatti, Fashion is Art è stato il motto che quest'anno ha guidato le grandi star internazionali verso la scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York: un tema bellissimo e senz'altro aperto alle più disparate interpretazioni creative, certo, ma oggettivamente più complicato da affrontare sul fronte maschile senza cadere in ovvietà troppo letterali o in quelle declinazioni da costume in maschera che - lo sappiamo bene - rappresentano il rischio più clamoroso di un Met Gala.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se il Met Gala 2026 ci ha insegnato qualcosa è che un look in pelle può sempre salvare la situazione

She changed her face for revenge,using her beauty to trap the emperor and ruin his empire#drama

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