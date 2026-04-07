Un ufficiale delle forze armate ha commentato la situazione attuale legata alle minacce nucleari, affermando che la storia ha già mostrato quanto possa essere pericolosa questa corsa al rischio. Ha espresso timori riguardo a un possibile peggioramento di una situazione che già si trova in una fase critica, sottolineando come l’umanità abbia dimostrato di poter superare ogni limite di follia.

“Temo che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista a Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. “Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo”, afferma il ministro parlando della guerra in corso in Medio Oriente: “È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Crosetto e la minaccia nucleare: “Hiroshima non ci ha insegnato niente, temo che la situazione precipiti”

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Temi più discussi: Crosetto: Questa è la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato: il rischio è la follia; Italia, stop agli USA sulla base di Sigonella: la decisione del ministro Crosetto scuote i rapporti; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Medio Oriente, la cronaca del 31 marzo.

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Crosetto: Hiroshima e Nagasaki non ci hanno insegnato nulla. E su Piantedosi…Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato della situazione internazionale legata alla guerra in Iran ma anche del caso Piantedosi. newsmondo.it

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al "Corriere Della Sera" ha parlato della crisi in Iran: "Spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione senza precedenti. Temo che ciò che già è drammatico possa precipit - facebook.com facebook

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