La pandemia di Covid ci ha davvero insegnato qualcosa?

Da lettera43.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 marzo si è tenuta la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, un momento dedicato a ricordare le molte vite perse durante la pandemia. La cerimonia si è svolta in un contesto di guerra e altre emergenze che hanno attirato l’attenzione pubblica, riducendo l’attenzione su questa commemorazione. La giornata si è svolta senza grandi eventi pubblici o copertura mediatica significativa.

Oscurata dalle guerre in corso, la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, celebrata mercoledì 18 marzo, non ha avuto l’eco che meritava. Rimozione di un ricordo molto doloroso o incapacità di fare seriamente i conti con un fenomeno epocale? Il Covid ha portato a un velocissimo salto d’epoca. La domanda resta aperta. Mi limiterò ad evidenziare alcuni aspetti della prima pandemia globale della storia recente, che ci ha visto cambiare profondamente come persone, comunità e modi di vita. Abbiamo vissuto un prima e un dopo attraversati da un velocissimo “salto d’epoca”. Anzitutto tecnologico. A partire dai tempi record impiegati per ottenere vaccini efficaci e disponibili su larga scala e, più in generale, facendo fare in poco tempo all’intera società salti in avanti di anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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