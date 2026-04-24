Meta licenzierà altri 8.000 dipendenti per compensare gli altri investimenti | i sospetti sul ruolo dell'IA

Meta ha comunicato che procederà con il licenziamento di circa 8.000 dipendenti, pari al 10% dell’intera forza lavoro. La società ha spiegato che questa decisione serve a “compensare altri investimenti”. La misura segue recenti annunci di ristrutturazione e riduzione dei costi, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici o sui settori coinvolti. La mossa interessa una delle più grandi aziende tecnologiche del settore.

Meta ha annunciato un nuovo taglio del personale che porterà al licenziamento di circa 8.000 dipendenti, ovvero il 10% di tutto il personale. Anche se non è stato detto esplicitamente, la decisione è verosimilmente legata agli investimenti sempre più ingenti nello sviluppo dell'IA.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Meta: sorveglianza occulta per addestrare l’IA che licenzierà i dipendenti? Cosa sapere Meta taglierà il 10% del personale globale a partire dal primo del mese.

Leggi anche: L’isola delle orge è Zannone, dove è ambientato il film “Gli occhi degli altri” sul delitto Casati Stampa

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Meta taglia ancora: altri 8 mila licenziamenti e stop a 6 mila assunzioni; Meta licenzia a partire da fine maggio: 8 mila dipendenti pronti all'uscita; Meta licenzia 8.000 dipendenti, è il 10% dell’organico totale; Wsj, Meta effettuerà 8.000 licenziamenti a maggio, 10% forza lavoro.

Meta licenzierà altri 8.000 dipendenti per compensare gli altri investimenti: i sospetti sul ruolo dell’IALe avvisaglie c'erano tutti, ora c'è anche l'annuncio ufficiale: ieri, giovedì 24 aprile, Meta ha comunicato ai propri dipendenti che taglierà il 10% del personale per migliorare l'efficienza dell'azi ... fanpage.it

Meta taglia ancora: altri 8 mila licenziamenti e stop a 6 mila assunzioniA dicembre, Meta contava 78.865 dipendenti. Alla fine del 2022, la società madre dei social network Facebook e Instagram ha lanciato il suo primo piano di ristrutturazione, che ha interessato 11.000 p ... corriere.it

Meta Platforms licenzierà il 10% del personale, pari a circa 8.000 unità lavorative, a maggio, nel tentativo di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale: lo ha riferito l'azienda in una nota interna, visionata dal Wall - facebook.com facebook

Meta Platforms licenzierà il 10% del personale, pari a circa 8.000 unità lavorative, a maggio, nel tentativo di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale: lo ha riferito l'azienda in una nota interna, visionata dal Wall x.com