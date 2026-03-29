Giornalista e troupe Rai aggrediti da anarchici a Roma La Russa | Clima sempre più preoccupante

Una giornalista della Rai e alcuni membri della troupe sono stati aggrediti durante un sit-in a Roma in memoria di una persona deceduta. L'episodio si è verificato mentre si svolgeva l'evento, con alcuni partecipanti che hanno coinvolto gli operatori sul posto. La scena è stata documentata e segnalata dalle forze dell'ordine, che sono intervenute per gestire la situazione.

Una giornalista Rai e la troupe che era con lei sono stati aggrediti da alcuni anarchici a Roma. L’episodio è avvenuto domenica mattina durante un presidio in memoria di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti nell’esplosione al parco degli Acquedotti. “Siamo di fronte all’ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa”, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa condannando quanto accaduto. Troupe Rai aggredita da anarchici a Roma L’aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, nell’area tra la circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, a Roma. Vittime una giornalista... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giornalista e troupe Rai aggrediti da anarchici a Roma, La Russa: "Clima sempre più preoccupante" Articoli correlati Anarchici assaltano troupe Rai a Roma, giornalista minacciata in diretta. La Russa: “Grave episodio”Il clima di tensione che caratterizza alcune aree del dissenso politico a Roma è sfociato in un nuovo e preoccupante atto di violenza ai danni di chi... Roma, aggredita troupe Rai che riprendeva stabili occupati dagli anarchici: un giornalista ferito al QuadraroUn troupe Rai stava girando un servizio al Quadraro, quartiere di Roma recentemente interessato da occupazioni riconducibili ad ambienti anarchici,... Tutti gli aggiornamenti su Giornalista e troupe Rai aggrediti da... Temi più discussi: Quadraro, la denuncia della Rai: Aggredita troupe che riprendeva i palazzi occupati dagli anarchici; Rai: Una nostra troupe aggredita durante un servizio sugli anarchici morti a Roma. Ferito un operatore; Ranucci, aggrediti nel Mantovano gli inviati di Report Innocenzi e De Faveri, identificati gli autori; Rai denuncia: Aggredita troupe dagli anarchici a Roma: operatore ferito al Quadraro. Anarchici assaltano troupe Rai, La Russa denuncia episodio gravissimo e chiede misure di sicurezzaAggressione ad équipe TgR Lazio durante presidio anarchico a Roma Una giornalista della TgR Lazio e la sua troupe sono state aggredite il 29 marzo a R ... assodigitale.it Anarchici a Roma, nuova aggressione a troupe Rai. Giornalista minacciataLa giornalista - spiega la nota dell'azienda - stava semplicemente ponendo una domanda a uno dei partecipanti alla manifestazione ... romatoday.it Un edificio nel nord-est di Teheran che ospita gli uffici dell'emittente televisiva Al Araby, di proprietà del Qatar, è stato colpito durante una trasmissione in diretta. Il giornalista Hazem Kallas di Al Araby ha detto che l'edificio, nel quartiere Heravi della capitale ira - facebook.com facebook L’IDF ammette di aver alterato l’immagine del giornalista ammazzato x.com