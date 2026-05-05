Scurria chiude il dialogo con Basile la replica | Basta scuse si parli di programmi
Nella fase più accesa della campagna elettorale, il candidato ha interrotto il dialogo con un avversario, chiedendogli di concentrarsi sui programmi invece che sulle scuse. La tensione tra i due si è manifestata anche attraverso un gesto di stretta di mano, che poi è stato seguito da una quarantena politica. La situazione riflette un clima di confronto acceso e di sfida tra le parti coinvolte.
La campagna elettorale entra nella sua fase più tesa e anche le strette di mano finiscono in quarantena politica. Il candidato del centrodestra Marcello Scurria, nel corso della convention al cinema Apollo, ha annunciato che non parteciperà più a confronti pubblici con Federico Basile se.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Nomine degli amministratori delle partecipate illegittime? Basile replica a Scurria: "Accuse senza basi"
"Basile non ha studiato, ecco perché le nomine sono illegittime", Scurria replica sugli amministratori delle partecipate“Capisco il nervosismo di chi pensava di poter continuare ad occupare le partecipate manu militari e scopre che l’operazione di sostituzione dei...