Scurria chiude il dialogo con Basile la replica | Basta scuse si parli di programmi

Nella fase più accesa della campagna elettorale, il candidato ha interrotto il dialogo con un avversario, chiedendogli di concentrarsi sui programmi invece che sulle scuse. La tensione tra i due si è manifestata anche attraverso un gesto di stretta di mano, che poi è stato seguito da una quarantena politica. La situazione riflette un clima di confronto acceso e di sfida tra le parti coinvolte.