Basile non ha studiato ecco perché le nomine sono illegittime Scurria replica sugli amministratori delle partecipate

Un funzionario ha dichiarato che le nomine degli amministratori delle partecipate sono illegittime perché Basile non ha studiato, e ha commentato anche il nervosismo di chi sperava di mantenere il controllo tramite metodi non ufficiali. La sostituzione dei vertici, dimessisi per motivi politici, è stata giudicata erronea e illegittima. La vicenda riguarda le recenti operazioni di cambio ai vertici delle società partecipate.