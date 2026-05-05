L’Amministrazione comunale di Recanati ha ottenuto circa 3,7 milioni di euro attraverso bandi nazionali e regionali. Questi fondi sono stati destinati a interventi per scuole e il palazzetto dello sport. L’anno scorso sono stati avviati diversi lavori: alcuni già conclusi, altri ancora in corso di realizzazione. Le risorse sono state indirizzate a progetti considerati strategici per la crescita del territorio.

Sono ben 3.669.000 gli euro intercettati dall’Amministrazione comunale di Recanati da bandi nazionali e regionali che hanno permesso l’anno scorso di avviare una serie di interventi strategici per lo sviluppo del territorio in parte già completati e in parte in corso di realizzazione. "Ci siamo impegnati per attrarre risorse pubbliche necessarie alla realizzazione di quelle opere fondamentali per lo sviluppo di Recanati – dichiarano il sindaco Emanuele Pepa e il vicesindaco Roberto Bartomeoli – per una crescita che già si vede ma che potrà essere ancora più evidente nel futuro". Le risorse ottenute hanno permesso di avviare in primo piano l’ efficientamento energetico degli edifici comunali, un passaggio cruciale sia per la sostenibilità ambientale sia per la riduzione dei costi di gestione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Scuole e palazzetto, fondi per gli interventi; Bilancio ok, investimenti su scuole, energia e sicurezza; Intercettati fondi per 3.669.000, Recanati guarda con fiducia alla crescita futura; Scuole e impianti sportivi: tesoretto da 12 milioni.

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