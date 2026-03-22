Scuole pioggia di fondi nel Sannio | 470mila euro per interventi su due istituti superiori
Nel Sannio sono stati assegnati 470mila euro per interventi su due istituti superiori. Il finanziamento arriva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e sarà destinato a lavori di manutenzione e miglioramento delle strutture scolastiche. La cifra è stata ufficialmente comunicata e i fondi saranno presto disponibili per gli interventi previsti.
Il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del merito e coordinatrice dell’Unità di Missione del Pnrr ed il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi hanno firmato due Accordi di conmcessione di finanziamenti dell’importo complessivo di 470mila euro alla Rocca dei Rettori per realizzare interventi di edilizia scolastica per due Istituti della Secondaria Superiore sannita nell’ambito del Programma Next Generation. Lo comunica il Presidente Lombardi. Gli Accordi sottoscritti, entrambi finalizzati a realizzare opere strutturali di adeguamento alle norme Antincendio e che vedono la Provincia Soggetto attuatore delle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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