Scuole pioggia di fondi nel Sannio | 470mila euro per interventi su due istituti superiori

Nel Sannio sono stati assegnati 470mila euro per interventi su due istituti superiori. Il finanziamento arriva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e sarà destinato a lavori di manutenzione e miglioramento delle strutture scolastiche. La cifra è stata ufficialmente comunicata e i fondi saranno presto disponibili per gli interventi previsti.