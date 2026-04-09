È stato completato un intervento di riqualificazione nelle scuole di una città della provincia, con un investimento totale di circa 4,7 milioni di euro. L’operazione ha riguardato il rinnovo di cappotti e serramenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici. Il progetto ha coinvolto diverse strutture scolastiche, portando a un miglioramento complessivo delle condizioni degli ambienti educativi.

Vale oltre 4 milioni e 700mila euro il maxi-piano di messa in sicurezza ed efficientamento energetico per le scuole cittadine portato a termine nelle strutture di Abbiategrasso. I cantieri hanno interessato in modo capillare la scuola media Correnti, la palestra Custodi, la scuola elementare Fratelli Di Dio e le scuole materne Galimberti e Papa Giovanni. La strategia d’intervento si è focalizzata sul miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici, portando alla posa di cappotti isolanti e alla coibentazione di migliaia di metri quadrati tra pareti e coperture. A questo si è aggiunta la sostituzione integrale dei vecchi serramenti con nuovi infissi ad alta efficienza, coprendo una superficie vitrea totale pari a circa millesettecento metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole, restyling da 4,7 milioni. Nuovi cappotti e serramenti. Aule più sicure e sostenibili

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