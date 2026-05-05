Scuolabus Friuli Venezia Giulia servizio esteso alla scuola dell’infanzia e burocrazia ridotta Amirante | Rispondiamo così a un’esigenza reale

In Friuli Venezia Giulia, le regole sul trasporto scolastico sono state modificate, estendendo il servizio anche alla scuola dell’infanzia e semplificando le procedure burocratiche a carico degli enti locali. La nuova normativa mira a rispondere a esigenze pratiche, secondo quanto dichiarato da un rappresentante regionale. Le modifiche riguardano sia il servizio di trasporto degli studenti sia le procedure urbanistiche, con l’obiettivo di snellire le pratiche amministrative.

In Friuli Venezia Giulia cambiano le regole per il trasporto scolastico e per le procedure urbanistiche a carico degli enti locali. Le novità arrivano direttamente dalla IV Commissione consiliare, dove sono state illustrate le modifiche inserite nelle Disposizioni multisettoriali per l’anno 2026. A spiegare i dettagli del provvedimento è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, la quale ha fatto il punto su due questioni molto attese dai sindaci e dai cittadini. Il primo intervento riguarda i Comuni con meno di 3 mila abitanti, dove il servizio di mobilità dedicato agli alunni viene aggiornato per rispondere alle richieste quotidiane delle famiglie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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