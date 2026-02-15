La Regione Friuli Venezia Giulia ha 90mila dipendenti A trainare è la scuola con un +17,4%

La Regione Friuli Venezia Giulia conta quasi 90.000 dipendenti pubblici, un dato che riflette la crescita nel settore scolastico, che ha visto un aumento del 17,4%. Nel 2024, i lavoratori pubblici sono saliti a 89.684, con 626 persone in più rispetto all'anno precedente, segnando un incremento dello 0,7%. La maggior parte di questa crescita riguarda gli insegnanti e il personale delle scuole, che continua a richiedere nuove assunzioni.

Nel 2024 i dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia sono 89.684, con un aumento di 626 unità rispetto al 2023, pari a +0,7%. Il dato emerge da un’elaborazione del ricercatore Ires Fvg Alessandro Russo su dati Inps e riguarda tutte e quattro le province della regione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nel 2024, in Friuli Venezia Giulia sono stati assunti 626 nuovi dipendenti pubblici, un aumento legato principalmente all’esigenza di rafforzare i servizi sanitari e amministrativi.

Nel Friuli Venezia Giulia partirà nel 2026 un nuovo progetto scolastico nelle zone montane.

