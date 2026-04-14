Musica a scuola Friuli Venezia Giulia stanzia 250mila euro per il 2026 | Bande e cori entrano in classe

Nel Friuli Venezia Giulia sono stati assegnati 250mila euro per il 2026 destinati a progetti musicali nelle scuole. L’obiettivo è coinvolgere bande e cori nelle attività scolastiche, creando un collegamento tra l’educazione e il patrimonio culturale locale. Si tratta di un investimento che mira a integrare la musica nelle aule, rafforzando la presenza di gruppi musicali e cori all’interno del percorso formativo dei ragazzi.