Musica a scuola Friuli Venezia Giulia stanzia 250mila euro per il 2026 | Bande e cori entrano in classe
Nel Friuli Venezia Giulia sono stati assegnati 250mila euro per il 2026 destinati a progetti musicali nelle scuole. L’obiettivo è coinvolgere bande e cori nelle attività scolastiche, creando un collegamento tra l’educazione e il patrimonio culturale locale. Si tratta di un investimento che mira a integrare la musica nelle aule, rafforzando la presenza di gruppi musicali e cori all’interno del percorso formativo dei ragazzi.
Non un semplice assegno, ma un patto tra la scuola dell'obbligo e il patrimonio culturale del territorio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Friuli Venezia Giulia, al via la sperimentazione della scuola bilingue italiano-tedesco: si parte nel 2026Dal 2026 il Friuli Venezia Giulia sperimenterà la scuola bilingue italiano-tedesco nelle aree montane.
Bande e cori nelle classi: la novità che può cambiare la musica a scuola in FvgVia libera della Regione a un finanziamento da 250mila euro per rafforzare l’educazione musicale nelle scuole primarie.
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Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com