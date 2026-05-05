Ieri mattina, in Prefettura, si è svolta una cerimonia durante la quale è stato presentato e firmato un documento riguardante il tema scuola e disabilità. Durante l’evento, alcuni educatori hanno espresso le proprie difficoltà nel lavoro quotidiano, affermando di sentirsi invisibili o poco considerati nel sistema scolastico. La discussione ha messo in luce le sfide che affrontano nel supportare gli studenti con bisogni speciali.

Nel corso della cerimonia che si è tenuta ieri mattina in Prefettura, è stato presentato e siglato il nuovo Accordo di programma per l’inclusione degli alunni con disabilità e del Protocollo per i Bisogni educativi speciali (Bes), con l’obiettivo di rafforzare le politiche educative e di inclusione del nostro territorio. Si tratta di un documento che punta a trasformare l’accoglienza in pratica quotidiana, strutturata e condivisa, nato dal lavoro del tavolo tecnico per l’inclusione coordinato dalla direttrice scolastica provinciale, Alessandra Belloni, su mandato della direttrice dell’Ufficio Scolastico regionale, Donatella D’Amico. Il nuovo accordo è stato sottoscritto alla presenza del Prefetto Emanuela Saveria Greco, coinvolgendo una rappresentanza delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola e disabilità, gli educatori: "In realtà noi siamo come fantasmi"

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