Giacomo Giorgio afferma che il personaggio di Otello rappresenta in realtà ciascuno di noi, e questa interpretazione si riflette anche nello spettacolo, che porta in scena emozioni e conflitti ancora attuali. Per esempio, durante la rappresentazione, si vede come i sentimenti di gelosia e inganno possano sfiorare ciascuno, rendendo la tragedia di Shakespeare incredibilmente vicina.

Giacomo Giorgio, dei classici si dice sempre che parlano al presente. Questo allestimento sembra farlo in modo particolare. "Diciamo che c’è un tentativo di avvicinare un pubblico più giovane. La prima cosa che viene in mente è il femminicidio, ma ‘ Otello ’, un testo del Seicento, comunque la metti e la giri è attuale per tante ragioni. E’ facile parlare di femminicidio, ma il testo è molto più profondo e complesso di quanto sembri, con la sua stratificazione di significati, di chiavi di lettura". Ad esempio? "Quella di Otello è anche una storia di ius soli. Ha origini africane ma è nato a Venezia, e quindi si sente veneziano, rivendica la sua terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Otello in realtà siamo tutti noi"

Leggi anche: Chivu a Dazn: «Questo gruppo ha voglia di fare una stagione importante. Lautaro? Ci siamo parlati e abbracciati tutti i giorni, non siamo noi a metterlo in discussione ma…»

A Precenicco lo spettacolo "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra"A Precenicco, un evento imperdibile di Scenasonica e dell'Auditorium comunale, ci immerge in uno spettacolo affascinante intitolato

Boxershorts - Parte 10 | Episodi integrali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.