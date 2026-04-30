Scuola e integrazione | supporto all’apprendimento dell’italiano per 500 studenti stranieri

Nel Distretto di Riccione, ogni giorno, centinaia di studenti stranieri frequentano le scuole locali. Attualmente, circa 500 studenti provenienti da paesi diversi seguono programmi di supporto per imparare l’italiano, a testimonianza di una presenza stabile di cittadini stranieri nella zona. Le istituzioni scolastiche si impegnano in iniziative per facilitare l’integrazione linguistica e culturale di questi studenti, che rappresentano un aspetto consolidato della realtà territoriale.

Nel Distretto di Riccione l’arrivo e la permanenza di cittadini provenienti da Paesi stranieri rappresentano una realtà strutturale con cui il territorio si confronta quotidianamente. Un cambiamento che chiama in causa l’intero sistema dei servizi locali - scuole, sportelli sociali, servizi per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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