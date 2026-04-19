Lagodarte compie quarant’anni Tra cultura e integrazione sociale

Lagodarte Impresa Sociale ha celebrato ieri pomeriggio i quarant’anni di attività con un evento che si è svolto presso il Palazzo della Corgna, in una sala del teatro piena di partecipanti. L’iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti e sostenitori dell’organizzazione, che si occupa di promuovere progetti culturali e di integrazione sociale. La festa si è conclusa con un momento di riflessione e scambio tra gli ospiti presenti.

Lagodarte Impresa Sociale ha festeggiato ieri pomeriggio a Palazzo della Corgna, in una Sala del Teatro gremita, i suoi primi quarant’anni di attività. Un traguardo che affonda le radici in un’esperienza collettiva nata ben prima della costituzione formale del 1986 e che oggi rappresenta un modello di gestione culturale e integrazione sociale unico nel panorama regionale. La presidente Nadia Pasquali ha aperto l’incontro sottolineando come questo compleanno non debba risolversi in una sterile autocelebrazione: "Vogliamo raccontarci per quello che siamo: una piccola ma significativa esperienza fatta di donne e uomini, di successi e di tiri sbagliati", ha dichiarato, ponendo l’accento sulla "prestazione di servizio creativa" che ha saputo rispondere ai mutamenti della comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Lagodarte“ compie quarant’anni. Tra cultura e integrazione sociale Notizie correlate Danza. Surya compie quarant’anni e li celebra con un galàSi avvicina l’evento dell’anno in casa Surya Dance, che martedì 24 febbraio dalle 20,30 al teatro Comune di Carpi celebrerà i suoi quarant’anni con... Fondazione VCO compie 20 anni: vent’anni di impegno per lo sviluppo sociale, culturale e ambientale del territorio.Vent’anni di Comunità Attiva: La Storia della Fondazione VCO Raccontata da “Extra” La trasmissione “Extra” ha dedicato un recente episodio a... Contenuti di approfondimento Si parla di: Lagodarte compie quarant’anni. Tra cultura e integrazione sociale; Buon compleanno Lagodarte!. Quarant'anni di cultura, comunità e visione. Lagodarte compie quarant’anni. Tra cultura e integrazione socialeCastiglione del Lago: festa a Palazzo della Corgna. La presidente Nadia Pasquali: Prestazione di servizio creativa ... lanazione.it