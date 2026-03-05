Nuova scuola ' Anna Frank' proseguono i lavori | corsa contro il tempo per apertura in autunno

I lavori per la costruzione della nuova scuola 'Anna Frank' in via Niceforo a Bari sono in pieno svolgimento. Le squadre impegnate cercano di rispettare la scadenza per consegnare l'edificio prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. L'obiettivo è completare i lavori nel minor tempo possibile per garantire l'apertura della scuola a settembre.

I cantieri, finanziati per circa 9,5 milioni con Pnrr, dovrebbero terminare entro fine giugno. Intanto, l'istituto è pronto a utilizzare ancora gli spazi dell'ex Municipio 2 della 'Tommaso Fiore' per ospitare le classi E' corsa contro il tempo per consegnare la nuova scuola ‘Anna Frank’ di via Niceforo, nel quartiere Poggiofranco di Bari, in vista del prossimo anno scolastico. I cantieri dell'opera, finanziati per circa 9,5 milioni di euro con fondi Pnrr, sono stati avviati a novembre del 2024 e procedono in modo costante. L'obiettivo è quello di completare l'opera entro fine giugno con i collaudi. Il... 🔗 Leggi su Baritoday.it

