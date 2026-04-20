L’Unione europea sta lavorando alla creazione dell’euro digitale, una forma di moneta elettronica che dovrebbe sostituire progressivamente il contante e migliorare i pagamenti online. La nuova valuta digitale sarà progettata per garantire maggiore sicurezza e praticità rispetto ai metodi tradizionali. La decisione si inserisce in un processo di rinnovamento delle politiche monetarie, con l’obiettivo di adattarsi ai cambiamenti nel modo di fare transazioni nell’economia globale.

Pavia, 20 aprile 2026 – Nel cuore delle trasformazioni che attraversano l’economia internazionale, l’Unione europea si trova oggi a ridefinire il proprio ruolo anche attraverso la gestione della politica monetaria e lo sviluppo di nuove forme di moneta digitale. Se ne parlerà oggi alle 21 nell’aula goldoniana del collegio Ghislieri di Pavia nell’incontro ’La sovranità monetaria europea e il progetto dell’euro digitale’. Interverrà Nicola Branzoli, economista di Banca d’Italia, a capo della divisione normativa, ricerca e supporto tecnico presso l’Unità Euro Digitale. Cos’è l’euro digitale e quali le principali differenze rispetto al contante...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Euro digitale: ecco come sarà. E perché sarà più sicuro e comodo di cash e pagamenti elettronici

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