Ai Pratoni si è svolta la gara per lo scudetto senior, conclusa con la vittoria di Alessio Proia e del cavallo Gatto Salta d’O. Proia ha affrontato e superato con successo le tre fasi tecniche della competizione, dimostrando sicurezza e precisione. Tra i giovani under 25, sono stati premiati alcuni talenti che si sono distinti nel percorso, arrivando sul podio con ottimi risultati. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti di diverse età e livelli.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Proia a dominare le tre fasi tecniche?. Chi sono i giovani talenti che hanno conquistato il podio Under 25?. Perché la scelta dei percorsi tecnici influisce sul futuro dei binomi?. Quali standard internazionali hanno determinato la classifica finale dei campioni?.? In Breve Emiliano Portale e Andrea Cincinnnati completano il podio Senior con rispettivi punteggi.. Sarah Giulia Goldschlag vince il titolo Under 25 con 43,10 punti totali.. Percorsi tecnici disegnati da Francesco Finocchiaro, Lars Christensson, Michele Gullace e Andrea Bruno.. Nuova categoria Under 25 funge da ponte formativo per la transizione generazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto Senior ai Pratoni: trionfo di Alessio Proia e Gatto Salta d’O

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